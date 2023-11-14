Общество

Женщина в Псковской области незаконно вручала сертификаты о владении русским языком мигрантам

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность жительницы Псковской области, причастной к организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Подсудимая, являясь специалистом кафедры языкового тестирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории Псковской области путем нарушения процедуры принятия экзамена по русскому языку как иностранному языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации и дальнейшего необоснованного получения сертификата «О владении русским языком, знаний истории России и основам законодательства Российской Федерации».

Приговором Псковского городского суда женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции лицом с использованием своего служебного положения), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.