Общество

ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, сообщается на сайте ведомства.

«Территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», - говорится в сообщении.

Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.