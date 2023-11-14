Общество

«Дневной дозор»: нужны ли школьные комиссии для защиты учителей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о необходимости школьных комиссий для защиты учителей. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Год педагога и наставника близится к концу. Несмотря на то, что власти много говорят о необходимости повысить авторитет профессии и уважение к учителям, педагоги до сих пор остаются беззащитными. Некоторые преподаватели повергаются давлению, слышат в свой адрес оскорбления. Зачастую учителя не защищены от агрессивных школьников, чрезмерно требовательных родителей и произвола администрации образовательного учреждения.

Но теперь в школах появятся специальные комиссии для защиты авторитета учителей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссии будут рассматривать спорные ситуации со школьниками. При необходимости туда смогут обращаться и родители учеников.

Но поможет ли комиссия педагогу, например, в случае произвола в отношении учителя со стороны руководства образовательного учреждения? Или в ситуации, когда педагоги со стажем подвергнут травле молодого учителя? К сожалению, ответов на эти вопросы пока что нет.

Нужны ли школьные комиссии для защиты учителей? Смогут ли они справиться с проблемами педагогов? От чего нужно защитить учителей? Об этом в программе «Дневной дозор».

В разных регионах проблема незащищенности учителей проявляется по-разному, объясняет зампредседателя Псковской гордумы, директор школы №10 города Пскова Ольга Федорова. Законопроект позволяет регулировать вопрос об использовании телефонов на уроках, это актуально повсеместно. Более того, комиссия скорее всего сможет защитить именно личность и звание учителя.

«Кравцов говорит о масштабах всей страны. У меня масштаб поменьше - это мой лицей. Наш город - это небольшое количество школ. В разных регионах эта проблема стоит по разному. Есть острые проблемы, которые мы видим по телевизору, в соцсетях, когда ученики избивают – это один аспект, я не буду его касаться, потому что из ряда вон выходящие вещи. Там учителя нужно защищать всеми законами. Одно из направлений в рассуждениях министра – это использование мобильных телефонов на уроке. Наше поколение сейчас живет с мобильным телефоном, это часть тела для них. Мобильный телефон на уроке – это защита прав и учителя, как преподающего педагога, так и защита интересов ученика, потому что ему нужно учиться, а учиться сейчас хотят, увы, не все. В нашем мире, где учителя увольняются только порой из-за того, что надоело разбираться с родителями и доказывать свою правоту, наверное, эти комиссии сыграют роль в том, чтобы защитить личность и звание учителя. Насколько будет действенной эта комиссия – будет зависеть от того законопроекта, в каком виде он выйдет и будет утвержден, и будет ли».

Обязательно нужно создать комиссию по защите учителей, уверена председатель Общественной палаты региона, председатель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачева. По ее словам, есть немало случаев, когда родители травят учителей, с такими ситуациями необходимо разбираться.

«Я два дня назад разговаривала с директором уважаемой школы в городе Пскове. Могу вам рассказать коротко такую ситуацию. Поскольку не хватает учителей, многие в начальной школе ведут два класса. В одном из классов одной родительнице что-то не понравилось, и она стала буквально травить учителя. Родительский комитет здесь виноват тоже. Но на это не обратили внимания. А претензии продолжались. Учитель уважает себя, имеет большой стаж работы и понимает, что она взяла себе проблемы, она не стала даже сражаться и что-то доказывать. Она просто отказалась от класса, и имеет право это сделать. Родители в шоке, учителя нет. Хотя учителя редко отказываются от классов, значит - допекло. И вот для таких случаев должны быть комиссии».

Если комиссия будет создана, то с ее помощью можно будет решить сложные ситуации, предполагает представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. На ее взгляд, родители иногда необъективно оценивают те или иные ситуации, в которых участвовал их ребенок.

«Насколько я понимаю, законопроект только внесен в Госдуму. Это будет ограничение использования мобильных телефонов, то есть по решению учителя будут дети использовать мобильные телефоны на уроке или не будут. Что можно сказать по поводу комиссии? Надо понимать, что буллинг присутствует в школе как между детьми, так со стороны учителя в отношении одного ребенка или нескольких, но и в обратную сторону тоже присутствует. Со стороны детей также есть буллинг в сторону учителей. И не каждый человек, не важно, какой он профессии, готов самостоятельно с этим справляться. Законопроект, как я понимаю, создан для того, чтобы защитить права учителей. Как отдельный независимый орган, который поможет разобраться и, самое главное, решить этот вопрос, где останутся довольны этим решением обе стороны, - неплохо. Самое главное, чтобы эта функция выполнялась в полном объеме. В случае уже сложной ситуации можно было бы обратиться в комиссию, которая рассмотрит и выдаст рекомендации либо родителям, либо ребенку, либо учителю».

С каким составом специальной комиссии вопросы будут решаться наиболее объективно, рассказала директор гимназии № 29 города Пскова Елена Синева.

«Очень важно знать состав этой комиссии, и должны быть специалисты: психолог, социальный педагог, возможно, участники отношений, между которыми возник конфликт или недопонимание. Независимое лицо, которое имеет педагогическое образование, отношение к школе и сможет объективно оценить ситуацию, которая произошла. Конфликты сейчас в школах случаются довольно часто. Обвинения в сторону учителя о том, что он не учит, не воспитывает, недоглядел со стороны родителей возникают очень часто. Возможно, такие специально комиссии будут способствовать урегулированию отношений между всеми участниками образовательного процесса».

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Наталии Соколовой, практически в каждой школе уже существуют комиссии по конфликтам. Они способны урегулировать отношения всех участников образовательного процесса.

«В каждой школе на сегодняшний момент существует комиссия по урегулированию споров, либо конфликтная комиссия, либо служба медиации, которые призваны помогать разрешать конфликты в отношении не только несовершеннолетних, но и в сторону педагогов. Несколько раз участвовала в таких конфликтных комиссиях. Это было обусловлено заявлением от несовершеннолетнего либо от его родителей, и они способствуют тому, чтобы возможно было прийти к компромиссу. Не знаю, насколько необходимо создавать еще какую-то новую комиссию. Мне кажется, то, что работает сегодня в соответствии с уставом образовательной организации, вполне способно выполнять свою функцию по защите всех участников образовательного процесса».

Те проблемы, которые сейчас существуют у учителей, скорее всего не сможет решить какая-либо школьная комиссия, предполагает депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Защита педагогов — это изначально задача администрации учебного заведения. Но если и создавать какой-то орган, регулирующий отношения участников образовательного процесса, то он должен защищать всех: школьников, учителей и родителей.

«Не уверена в том, что те проблемы, которые существуют среди учителей, может решить какая-либо школьная комиссия. Большая часть этих проблем находится вообще вне школы, и связана она с разными ситуациями, которые существуют в обществе. Это первое. Второе – плохо себе представляю, как внутришкольная комиссия может заниматься вопросами, там же стоит вопрос о защите учителя. То, что я услышала у Кравцова - как этими вопросами могут заниматься люди, находящиеся внутри процесса? Для того, чтобы кого-то защитить, нужно уметь посмотреть на ситуацию со стороны. Если комиссия будет школьная, то она с большим трудом может это сделать объективно. И есть третья ситуация. Почему у нас равнозначными, равноправными участниками образовательного процесса являются и учителя, и родители, и ученики? В 90-е годы XX века такой орган уже создавался, но, единственное, не получил своего развития – это школьный омбудсмен. Уравнение в этих самых правах и защита всех тех, кто в этом образовательном процессе участвует, – это правильное дело. А защита учителя, на мой взгляд, – это задача администрации. Если какие-либо претензии, предъявляемые к учителю, являются несправедливыми, то для этих целей у нас существуют правоохранительные органы и администрация школы, одной из задач которых является помощь и поддержка учителя в профессиональной деятельности».

Безусловно, учителей нужно защищать. С каждым годом дети не становятся более послушными, а у родителей возникает все больше амбиций и желания доказать, что они в чем-то правы. Педагогов и так не хватает, а возникающие конфликты только отталкивают их от своей работы. Сегодня прозвучали истории о том, как преподаватель уволился, потому что не выдержал упреки в свою сторону. Родители указывали, как правильно обучать их детей. А заодно и как жить. Другому педагогу пришлось отказаться от класса из-за травли родителя.

Все педагоги имеют полное право на уважение человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности, всех форм насилия, как физического, так и психологического. Но способны ли комиссии по защите учителей обеспечить им это? Возможно, если участники органа смогут посмотреть на ситуацию со стороны. Но корни отношения к педагогам тянутся глубже, из общественного сознания, а значит с ним и нужно работать в первую очередь.

Анастасия Сливинская