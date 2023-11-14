Общество

«Щедрый вторник» объявят в Псковской области 28 ноября

Международный день благотворительности «Щедрый вторник» пройдет в России 28 ноября. Жителей Псковской области приглашают присоединиться к акции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цель инициативы — вовлечение людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц.

В этот день обычные люди, компании, образовательные, культурные учреждения могут сделать пожертвования, организовать благотворительные акции, помочь кому-то в качестве волонтера и рассказать об этом в социальных сетях. Форматы и цели участия могут быть самыми разными: волонтерской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом, пожертвованием, лекцией или просто постом в социальных сетях на тему благотворительности с хэштегом #щедрыйвторник.

Мероприятия в рамках инициативы «Щедрый вторник» рекомендуется проводить в период с 21 ноября по 10 декабря.

Благотворительная инициатива «Щедрый вторник» известна во многих странах мира. В России акция реализуется с 2016 года при поддержке Минэкономразвития России. За это время к акции присоединилось почти 4500 организаций из многих регионов страны. Координатором проекта в России выступает благотворительный фонд «Культура благотворительности», деятельность которого направлена на развитие благотворительности и поддержку НКО в России.

В прошлом году в этот день в России пожертвовали более 25,5 млн рублей.

Подробнее о благотворительном дне «Щедрый вторник» можно узнать на сайте.