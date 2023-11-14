Общество

Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным

Представители юридической клиники Псковского филиала университета ФСИН России проконсультировали осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в сфере уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

С начала 2023/24 учебного года курсанты уже третий раз оказывают юридическую помощь осужденным: сначала в исправительных учреждениях в Крюках Островского района и Идрице Себежского района и впервые в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Представители юридической клиники отмечают, что получают навыки, необходимые при общении со спецконтингентом, которые пригодятся в будущем им как сотрудникам уголовно-исполнительной системы при прохождении служебной деятельности в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний.

На ноябрь этого года запланирован выезд юридической клиники в исправительную колонию № 4, расположенную в Середке Псковского района.