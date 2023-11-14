Общество

Акцию «С теплом в сердце в Новый год» запустили в Пскове

Акция «С теплом в сердце в Новый год» в поддержку бойцов, которые находятся в аэромобильном госпитале при 76-й дивизии ВДВ, стартовала в Пскове. Об этом сообщил руководитель Псковского регионального отделения Союза машиностроителей, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Каждый может передать новогодний подарок с пожеланиями для военных. Это могут быть сладости, нескоропортящиеся продуктовые наборы (кофе, консервы и др.), одежда (термобелье, носки и др.), термокружки, внешние аккумуляторы для телефона и прочее», - отметил он.

Презенты необходимо передать в офис Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России по адресу: город Псков, улица Некрасова, 29. Акция Псковского регионального отделения Союза машиностроителей продлится до 10 декабря включительно.