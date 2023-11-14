Общество

Бывшая заведующая детского сада фиктивно трудоустроила псковичей

Бывшая заведующая детского сада компенсирующего вида №17 фиктивно трудоустроила псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура города Пскова проверила соблюдения трудового законодательства в деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Бывшая заведующая трудоустроила людей, которые фактически не работали и не выполняли должностные обязанности. В нарушение положений Федерального закона от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» производились налоговые и страховые отчисления.

Прокурор города в суд направил 10 исковых заявлений об обязании МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17» предоставить сведения для корректировки суммы начисленных страховых взносов и исключения из страхового стажа «мертвых душ» период работы в муниципальном учреждении, дающий право на получение пенсии.

Требования прокурора суд удовлетворил. Фиктивным работникам произвели корректировку социальных начислений.

Действиям бывшей заведующей детского сада также дадут оценку в рамках уголовно-процессуального законодательства.