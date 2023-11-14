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«Дамоклов» крест: опасен ли склеп на городском кладбище в Дно

Склеп на городском кладбище в Дно частично отремонтировали на деньги неравнодушных горожан. Вокруг объекта ходят всевозможные истории и легенды, однако практически никаких документов о склепе не сохранилось. И пока районные власти занимаются исторической стороной вопроса, местные жители бьют тревогу по поводу креста на склепе, который много лет назад наклонился и пугает родственников погребенных здесь дновцев перспективой рухнуть прямо на соседние могилки. Однако в районной администрации заверили - крест держится крепко, угрозы падения нет, вопрос его выпрямления находится в проработке.

Фото: глава Дновского района Михаил Шауркин / Telegram

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась женщина, чьи родственники погребены прямо по соседству с нашумевшим склепом - на участке за ним располагаются два надгробия. Семья давно обеспокоена ситуацией с наклоненным крестом, женщина обращалась в администрацию города Дно, а 29 августа ее муж оставил обращение на сайте губернатора. Мужчина пояснил, что семья переживает из-за угрозы падения креста на надгробия.

«Обращение рассмотрено, работы по восстановлению склепа обещали выполнить до конца октября силами администрации городского поселения Дно. Мы приехали на кладбище 5 ноября, крышу и фундамент склепа сделали, а крест нет», - поделилась женщина.

Фото здесь и далее: Екатерина Стаценко

Как стало известно ПЛН, меры по ремонту креста в Дно, действительно, принимали, однако поставить его в вертикальное положение оказалось совсем непросто. При этом в администрации Дновского района уверены, что крест прочно закреплен и на соседние надгробия не упадет.

«Пытались устранить это дефект, но не получилось, потому что там есть технические моменты: погнуты металлические штыри, на которых стоит этот крест. Его просто не сдвинуть с места, на данный момент недостаточно технических возможностей, чтобы его выправить. Но строители заверили, что он не упадет, трудно в целом изменить его положение, настолько серьезно подошли к созданию этого монумента наши предыдущие поколения. Они сделали все на совесть, даже непонятно, в какой момент случилось так, что крест нагнулся. Пока ни в ту, ни в другую сторону откорректировать его положение не удалось. Но то, что он не падает и не угрожает соседним могилам - это однозначно. Будем думать, каким образом его выправить», - рассказала в беседе с ПЛН заместитель главы администрации Дновского района Марина Карпова.

Вместе с тем продолжается исследовательская работа - районная администрация совместно с историками из Санкт-Петербурга собирает информацию о склепе: никаких документов в местном музейно-выставочном центре о нем не сохранилось, а легенд, связанных с усыпальницей, в Дно немало.

«20-30 лет назад часто можно было встретить среди жителей Дно информацию о том, что там есть подземный ход, что это склеп, в котором похоронены многие поколения этой семьи (Лебедевых - ред.), а сейчас документальных сведений практически никаких не сохранилось, приходится все выяснять с нуля», - поделилась Марина Карпова.

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Основание склепа забетонировали. Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

Местные власти связались с историком, который занимается изучением рода Лебедевых. Оказалось, что склеп семьи с такой фамилией есть и в Порховском районе. Однако пока непонятно - те же это Лебедевы, или другие.

«Там есть всевозможные ответвления, очень интересная и сложная история. Мы с этим человеком на связи, обмениваемся информацией, которая поступает. Мы рады, что вышли на этого эксперта, он очень много знает о роде Лебедевых. Вообще Лебедевы - это целая династия священников, есть склеп семьи в Порховском районе, но мы на этапе выяснения информации, те ли это Лебедевы, или это другие», - поделилась заместитель главы администрации Дновского района.

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На навесе установили новую кровлю

Склеп на городском кладбище частично отремонтировали в октябре на деньги неравнодушных горожан. На навесе установили новую кровлю, забетонировали основание захоронения. Будут ли продолжены работы по реставрации - вопрос пока открытый.

«Работы ведь велись не на бюджетные деньги, а на деньги неравнодушных дновцев с нашим участием. Такой шаг - это благотворительность и неравнодушие, это не какая-то федеральная или региональная программа и совсем не бюджетные деньги», - заметила Марина Карпова и добавила, что администрация тем не менее будет искать возможность исправить ситуацию с наклоненным крестом.

На плите склепа, как ранее рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин, содержится следующая информация (всё по старому стилю): «Под сим камнем положено тело рабы Божия Феодосии Ивановны. Солецкой 2 гильдии купчихи Лебедевой. Скончавшейся от Адама в лето 7384 от воплощения Бога человека. Представлейшейся в лето 1874, месяца октября в 17 день, в 8 часов утра. Жития ея было 55 лет. В замужестве жила 33 лета. Деньга ангела ея 29 мая».

Несомненно, такой древний объект представляет большой интерес для историков. Кто такие Лебедевы? Какую роль сыграла эта семья на Псковской земле? Живут ли здесь их потомки, и чем они занимаются? Легенда о существовании подземного хода - выдумка или реальность? Надеемся, проводимые исследования помогут ответить на эти вопросы, а ситуацию с крестом все же удастся исправить, чтобы снять беспокойства о сохранности соседних надгробий.

Ксения Иванова