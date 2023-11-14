Общество

Евгений Надобников: Формат «СберПервого» в Пскове – больше, чем премиум-обслуживание

В 2023 году «СберПервый» признан лучшим в номинации «Лучший банк для клиентов Top Premium». Награда присуждена по итогам ежегодного исследования Frank Research Group рынка банковских услуг для премиальных клиентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Эксперты оценивали рынок premium banking в России по таким параметрам, как коммуникации с клиентами, интернет- и мобильные приложения, дебетовые и кредитные карты, доступность банковских услуг, – от обмена валюты до аренды ячеек, – программа лояльности и программа привилегий для состоятельных клиентов и другие аспекты обслуживания.

«СберПервый» предлагает своим клиентам целую линейку привилегий, обеспечивающую комфорт как для самих клиентов, так и для членов их семей. Например, с пакетом услуг СберПервый клиент получает индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальную банковскую карту с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют.

Евгений Надобников. Фотография предоставлена пресс-службой Сбера

«Ключевым фактором при выборе обслуживания в "СберПервом" для меня стала возможность получить решение всех моих вопросов за одно посещение офиса. Причем как в качестве физического лица, так и как директора организации. Ритм жизни сейчас сумасшедший, время – очень ценный ресурс, а благодаря комплексному обслуживанию получается существенно его экономить. Например, я могу за раз получить консультации как по вопросам кредитования и эквайринга для компании, так и по сервисам экосистемы Сбера, которыми пользуюсь лично. Приятный бонус – это возможность забронировать переговорный офис "СберПервого", оборудованный всем необходимым для проведения рабочих встреч, ожидать свой авиарейс или поезд в залах повышенного комфорта в России и за границей, доступ к вебинарам от Первых. За программу лояльности "Спасибо" – отдельная благодарность! А самое главное – в офисах "СберПервый" чувствую себя комфортно, вижу, что сотрудники искренне рады моему визиту и всегда готовы прийти на помощь», - сказал директор рекламного холдинга enDESIGN Евгений Надобников.

Игорь Трепов

«"СберПервый" уже третий год подряд признаётся лучшим банком для состоятельных клиентов. Это премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, которым доступны эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Число наших клиентов в Псковской области растёт. Это лучший показатель того, что мы предлагаем именно те услуги и продукты, которые максимально востребованы состоятельными людьми», - отметил заместитель управляющего Псковским отделением Сбера Игорь Трепов.