Общество

Региональную Красную книгу переиздадут в Псковской области

Директор Полистовского заповедника и три научные сотрудницы - Екатерина Королькова, Оксана Шемякина и Ольга Галанина - вошли в состав комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов.

Работа комиссии будет касаться ведения Красной книги Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Полистовском заповеднике.

Большой улит, занесен в Красную книгу Псковской области. Автор фотографии: Оскар Сайфуллин

Красная книга Псковской области была издана в 2014 году. В связи с тем, что в биологическое разнообразие подвержено динамическим изменениям, за прошедшее десятилетие перечень видов, нуждающихся в охране, также мог измениться. Сегодня некоторые виды, не включенные в Красную книгу региона, могут нуждаться в охране, а какие-то виды, вследствие мероприятий, предпринимаемых по их охране, а также из-за изменений в окружающей среде, могут больше не находиться под угрозой исчезновения.

Для объективной оценки произошедших изменений создана комиссия, которая состоит из специалистов, обладающих необходимыми квалификациями. Результатом работы комиссии станет обновленный список биологических видов - кандидатов на включение в очередное издание региональной Красной книги.

Особо охраняемые территории Псковской области проводят планомерную работу по инвентаризации биоразнообразия и мониторингу происходящих в природе процессов.

В Полистовском заповедника отмечено 72 вида различных организмов, находящихся под охраной. Из них 42 находится в Красной книге Российской федерации и 30 в Красной книге Псковской области. Некоторые виды внесены в несколько красных книг одновременно.

В состав комиссии вошли специалисты природоохранных учреждений, вузов, органов исполнительной власти.