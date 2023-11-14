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Сергей Вострецов выступил сопродюсером комедии «Папу маме заверните»

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выступил сопродюсером комедии «Папу маме заверните». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Сергей Вострецов / Telegram

Как уточнил Сергей Вострецов, прошел первый съёмочный день доброй семейной российской комедии «Папу маме заверните». Задача, поставленная продюсером и режиссёром фильма Иваном Архиповым, - раскрыть лучшие черты человеческой души.

«Любовь и доброта, дружба и взаимовыручка идут сквозной нитью через весь фильм. Одним из его достоинств является и пропаганда образа российского педагога, который в фильме показан не просто как бездушный робот - училка, а настоящая российская красавица с глубоким и чувственным внутренним миром. Учитель русского языка, замечательный профессионал своего дела и прекрасная мама, воспитавшая удивительно отзывчивого ребенка. Для меня, как представителя человека труда, пропаганда человека труда, работников бюджетной сферы, врачей, учителей, деятелей культуры и простых рабочих, является основой и смыслом моей жизни. Мы и дальше с Иваном продолжим снимать фильмы о простых россиянах на которых и держится вся наша огромная страна», - отметил он.