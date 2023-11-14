Общество

Отчеты о работе над диссертациями сдали сотрудники Псковского филиала университета ФСИН

Заседание совета образовательной организации состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России. На нем были заслушаны отчеты сотрудников о результатах работы над диссертационными исследованиями и перспективах их защиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Председатель совета Псковского филиала университета ФСИН России начальник образовательной организации Александр Сысоев обратил внимание соискателей ученой степени на необходимость выполнения всех этапов подготовки научных исследований.

«Надеюсь, что все задачи исследования будут решены в сроки, предусмотренные решением совета филиала, научные работы будут защищены, а выдвинутые гипотезы найдут свое эффективное применение», – отметил Александр Сысоев.

На заседании совета филиала были одобрены планы научно-исследовательской деятельности и редакционно-издательской деятельности филиала на 2024 год и рекомендованы к рассмотрению на заседании ученого совета университета ФСИН России, которое состоится 22 ноября.

Кроме того, совет филиала тайным голосованием избрал первого руководителя образовательной организации заслуженного юриста Российской Федерации генерал-майора внутренней службы в отставке Ивана Волчкова на должность профессора кафедры организации режима Псковского филиала университета ФСИН России.

В ходе заседания были рассмотрены другие вопросы, связанные с деятельностью структурных подразделений филиала.