Общество

Псковским школьникам рассказали о возможностях обучения в ведомственных вузах

В рамках проведения Недели профилактики правонарушений несовершеннолетних в школах Пскова прокуроры, следователи и полицейские рассказали подросткам, как поступить в ведомственные вузы, какие экзамены нужно сдать и какими навыками обладать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе.

Фото: Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе

В свою очередь школьники интересовались, как проходят будни прокурорских работников, с какими ситуациями сталкиваются правоохранители, и какие перспективы карьерного роста их ожидают в случае трудоустройства. Отвечая на вопросы, спикеры рассказали о важности работы правоохранительных структур и надзорного ведомства, а также о работе по поддержанию законности и правопорядка на территории Пскова и Псковской области.

Организатором Недели выступает Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе при поддержке прокуратуры города Пскова, СУ СК по Псковской области, управления МВД, Росгвардии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пскова.