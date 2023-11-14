Общество

Следователи проводят классные часы в школах Пскова

Следователи регионального следственного управления продолжают проводить классные часы в школах города Пскова в рамках «Недели профилактики правонарушений несовершеннолетних». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

15 ноября в вечерней (сменной) общеобразовательной школе №1 старший следователь-криминалист СУ СК России по Псковской области подполковник юстиции Станислав Солодков провел классный час с несовершеннолетними учащимися школы на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних».

В ведомстве напомнили, что 13 ноября в городе Пскове стартовала «Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних», организатором которой выступает Совет по молодежной политике при Псковской городской Думе при поддержке СУ СК России по Псковской области, прокуратуры Псковской области, управления МВД по Псковской области и других государственных органов. Тематика классных часов подобрана с учетом запросов самих ребят и направлена на предупреждение негативных проявлений среди несовершеннолетних, отметили следователи.

В сегодняшней беседе со следователем-криминалистом учащиеся обсудили вопросы надлежащего поведения в быту, личной безопасности, а также узнали об уголовной и административной ответственности и применяемых к лицу мерах в связи с совершением преступления или административного правонарушения.