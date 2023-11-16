Общество

200 туй передали в дар Псковской областной больнице

200 туй передал в дар Псковской областной клинической больнице садовый центр «Зеленый остров». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«150 деревьев украсят прибольничную территорию в местах прогулок пациентов, а ещё 50 мы передадим для благоустройства территории в Великолукскую межрайонную больницу», - поделились планами в больнице.

А летом центр подарил больнице 22 ампельные герани и 125 бегоний. Цветы разместили в вазонах в местах отдыха пациентов и у главного входа в хирургический корпус.