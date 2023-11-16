Общество

Муниципалитеты-лидеры по внедрению дизайн-кода получат по 500 тысяч рублей на благоустройство

Десять муниципальных образований, которые первыми ввели дизайн-код, получат от правительства Псковской области гранты по 500 тысяч рублей на благоустройство. Такое решение озвучил губернатор Михаил Ведерников на рабочем совещании с главами районов, муниципальных и городских округов в четверг, 16 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В числе отмеченных — Плюсский, Островский, Усвятский, Великолукский, Палкинский, Себежский районы, Красногородский, Пыталовский, Струго-Красненский, Невельский муниципальные округа.

Михаил Ведерников поручил ускориться тем муниципалитетам, кто не справился с поручением внедрить дизайн-код к началу ноября. Он напомнил, что порядок с рекламой и вывесками должен быть не только в административном центре, но и во всех населенных пунктах, а также вдоль федеральных и региональных трасс.

«Больше всех отстают Бежаницкий и Куньинский районы, Новоржевский и Локнянский округа. Обращаю внимание руководителей, все, кто не успеет полностью внедрить дизайн-код до конца года, получат серьезные штрафные санкции на 2024 год», — сказал губернатор.

В Пскове и Великих Луках работа с внедрением дизайн-кода должна завершиться к 15 декабря. «Знаю, что объем большой, в городах многое сделано, благодарю за это руководство. Прошу все выполнить точно в срок», — резюмировал Михаил Ведерников.

Отметим, что дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.