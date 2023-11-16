Общество

Фиолетовую подсветку в знак поддержки недоношенных детей зажгут в Псковской области

Более 40 регионов России присоединились к акции #МнеНЕфиолетово, приуроченной к Международному дню недоношенных детей. 17 ноября по инициативе благотворительного фонда «Право на чудо» более 200 объектов по всей России зажгут фиолетовую подсветку в знак поддержки семей, в которых дети родились раньше срока, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Фото: благотворительный фонд «Право на чудо»

В Псковской области 17 ноября огни зажгут на фасадах:

здания Псковской областной филармонии;

Псковского клинического перинатального центра;

Псковской областной универсальной научная библиотека имени В. Я. Курбатова (плакаты, посвященные Всемирному дню недоношенных детей и акции #МнеНЕфиолетово в фойе и на окнах библиотеки).

Фиолетовый – официальный цвет благотворительного фонда «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI). Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

По данным Минздрава, ежегодно 6% от общего числа детей в России рождается раньше срока – до окончания 37 недели беременности. Недоношенные дети находятся в зоне риска по ранней неонатальной смертности, развитию неврологических заболеваний, нарушений зрения, слуха, хронических заболеваний легких. Цель кампании #МнеНЕфиолетово – привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов, чтобы семьи знали, где искать поддержку.

В Москве фиолетовые огни зажгутся на Крымском мосту и Новом Арбате. В Астрахани к акции присоединятся ведущие театры области – Астраханский драматический театр, государственный театр Оперы и Балета, а также филармония города. В Севастополе в пурпур окрасится музей-заповедник «Херсонес Таврический». В акции примут участие перинатальные центры в Горно-Алтайске, Владимире, Махачкале, Новосибирске, Петрозаводске, Чите и других городах России. В Тюмени акцию поддержали студенты государственного медицинского университета и медицинского колледжа. В Ярославле, Туле, Твери, Нальчике в фиолетовый цвет окрасятся телебашни.

Организаторы акции приглашают делиться в социальных сетях фотографиями подсвеченных объектов с хештегом #МнеНЕфиолетово.