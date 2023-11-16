Общество

Почти 20 млн рублей готовы направить на содержание объектов зеленого хозяйства у рек в Пскове

Выполнение комплекса работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на набережной реки Великой (правый берег) от моста имени 50-летия Октября до реки Псковы, набережной реки Псковы (левый берег) от Кузнецкого моста до реки Великой в Пскове заказала администрация областного центра. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В числе работ, которые необходимо выполнить подрядной организации: очистка газонов от мусора, их скашивание и восстановление, очистка территорий у среза воды, промывка синтетического покрытия детских площадок и площадок для воркаута, механизированная очистка от пыли и грязи тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием, стрижка кустарников, очистка памятников и памятных знаков, ремонт и покраска малых архитектурных форм, закрашивание граффити, очистка от снега и так далее.

Срок выполнения работ – с даты подписания контракта по 30 ноября 2024 года. Исполнителя определят 28 ноября.

Начальная цена контракта составляет 17 млн 459 тысяч 100 рублей. Работы профинансируют за счет средств бюджета Пскова на 2024 год в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».