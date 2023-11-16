Общество

Игорь Иванов: Телефонам на уроках в школах не место

Телефонам на уроках в школах не место, считает председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного

совета профессиональных союзов.

«Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах. К этому можно относиться по-разному, но любой думающий человек согласится, что проблема назрела. Удержать внимание ребенка учебным материалом на протяжении урока гораздо труднее, чем удержать его современными медиа-форматами, гуляющими на пространстве глобальной Сети. Школьникам, да и студентам, гораздо интереснее смотреть клипы, мемы и прочий развлекательный контент, чем вникать в учебный материал», - сказал Игорь Иванов.

Глава облсовпрофа заметил, что часто пример берется со старших. «Понаблюдайте, сегодня весьма частой стала картина, когда на массовых мероприятиях не развлекательного характера взрослые смотрят на экран телефона», - обратил внимание Игорь Иванов.

﻿Прямой коммуникации со сверстниками и учителями, живого общения, важнейших социальных навыков сейчас не хватает молодежи, продолжил он. «Вместо этого электронная коммуникация через мессенджеры и дезориентация. С другой стороны, телефон учащимся нужен, но только в нескольких моментах, когда это касается напрямую благополучия и безопасности ребенка или телефон задействован в учебном процессе», - добавил председатель облсовпрофа.