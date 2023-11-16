Общество

Псковский профсоюз принял участие в тренинге по оказанию первой психологической помощи

Специалисты Российского Красного Креста с 14 по 17 ноября в Великом Новгороде провели тренинг «Обучение навыкам первой психологической помощи», являющийся одним из направлений психосоциальной поддержки. От Псковского профсоюзного объединения в обучении приняла участие заведующий отделом управления делами Елена Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Психосоциальная поддержка нужна для защиты личности от разрушительного поведения и психологических последствий стресса, она способствует возникновению чувства личного контроля и самоуважения, сохраняет психологическое здоровье. Это человечная, поддерживающая и практическая помощь людям в кризисной ситуации или после нее, уточнили в пресс-службе.

Сегодня последний день плотной программы завершился вручением сертификатов об участии.

«Работа по направлению психологии очень важна, Елена Иванова, как заведующий отделом управления делами, напрямую работает с нашим коллективом, и это обучение позволит нам быстро и четко проработать программу и выработать механизм по внедрению основных практик первой психологической помощи в работе с профсоюзным активом», - отметил председатель регионального профобъединения Игорь Иванов.