Общество

Марафон демонстрации свадебных платьев пройдет в псковском торговом комплексе

Марафон демонстрации свадебных платьев пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Мероприятие «Свадебное платье» начнется в 17:00 на сцене центрального атриума.

«Марафон демонстрации свадебных платьев — короткие, длинные, белые, красные, синие… Столько платьев в одном месте вы еще не встречали! С моделями можно будет пофотографироваться, а смелые смогут даже померить свадебные платья», - отметили организаторы.