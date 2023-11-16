Общество

Два сотрудника Псковской таможни отказались от взяток

За прошедшую неделю сотрудники таможенных постов Псковской таможни дважды отказались от взяток. В каждом случае незаконные денежные вознаграждения таможенным инспекторам предлагали водители легковых транспортных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СЗТУ.

Один случай склонения к правонарушению произошел на таможенном посту МАПП «Куничина Гора». Взятка в размере 100 тыс. рублей была предложена гражданином России за беспрепятственное оформление временного ввоза двух иностранных транспортных средств для личного пользования.

В отношении физического лица возбуждено уголовное дело коррупционной направленности по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

За аналогичные действия гражданин России предлагал инспектору таможенного поста МАПП «Бурачки» 100 евро. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело коррупционной направленности по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Псковские таможенники не допустили вовлечение их в противоправную деятельность и отказались от предложенных денежных средств.

«Обращаем внимание граждан, что за дачу взятки должностному лицу действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, за мелкое взяточничество – до 3 лет», - добавили в пресс-службе.