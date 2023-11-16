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Общество

Молодёжный парламент при областном Собрании депутатов подвёл итоги двухлетней работы

17.11.2023 17:54|ПсковКомментариев: 0

Действующий состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов собрался на заключительное заседание – двухлетние полномочия консультативного органа истекают в конце года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Молодёжного парламента Екатерина Росоловская напомнила, какие командные проекты удалось реализовать и какие индивидуальные знания получить. «Мы смогли изнутри познакомиться с законотворческой работой комитетов Собрания и в целом законодательного органа. Это очень полезный опыт, который каждому из нас пригодиться в будущем», - отметила образовательный аспект в деятельности Молодёжного парламента докладчик.

Лидер рассказала о нескольких законодательных инициативах молодёжи, например, о введении преференций для абитуриентов – выпускников художественных и музыкальных школ, которая уже получила поддержку Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Ещё одно заметное достижение – успешное участие члена Молодёжного парламента Ольги Федосеенко в муниципальной выборной кампании в Великолукском районе. Среди самых ярких событийных мероприятий Екатерина Росоловская назвала «визитную карточку Молодёжного парламента» клуб дебатов «Истина», фотовыставку о псковских молодых ученых, фестиваль воздушных змеев, соревнование для студентов и школьников по гигантболу. Молодые псковичи сотрудничали со сверстниками из других регионов – был создан Совет молодёжных парламентов при ПАСЗР, а также участвовали в международных патриотических проектах с Республикой Беларусь.

«Конечно, хотелось бы поблагодарить Собрание депутатов за возможность учиться, развиваться, посещать регионы России и соседние дружественные страны. Это очень ценно, важно, помогает налаживать полезные связи и даёт вдохновение для дальнейшей работы», - подытожила Екатерина Росоловская.
 

Куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Виктор Остренко поблагодарил подопечных за работу, заметив, что согласно новому положению о Молодёжным парламенте далее итоговый отчёт будет представляться всему депутатскому корпусу. По поручению спикера Александра Котова заместитель председателя вручил самым активным членам Благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

В качестве напутствия для дальнейшей деятельности Виктор Остренко высказал несколько критических замечаний. По его мнению, молодые люди недостаточно активно были вовлечены в деятельность парламентских комитетов и мало взаимодействовали с органами исполнительной власти. Куратор высказал сожаление, что задуманный в прошлом проект молодёжной общественной приёмной за прошедшие два года так и не получил развития.

«Из этого комплекса вопросов и родилась идея скорректировать принцип формирования  Молодёжного парламента. В следующем составе все члены парламента будут иметь статус помощника депутата и фактически иметь своего персонального куратора. Это решит  вопрос коммуникации и с органами власти, и с гражданами», - обозначил предстоящие перемены Виктор Остренко.

Действующему составу Молодёжного парламента предстоит организовать на территории Псковской области ежегодную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие пройдёт 1 декабря. В этом году члены Молодёжного парламента намерены привлечь к тестированию все районы области и расширить количество участников до 10 тысяч человек. К акции планируют присоединиться и депутаты – одна из региональных площадок для тестирования будет организована в Псковском областном Собрании депутатов.

Персональный состав Молодёжного парламента, который продолжит работу в ближайшие два года, Собрание утвердит на заключительной сессии года.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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