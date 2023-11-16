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Общество

Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури

18.11.2023 14:07|ПсковКомментариев: 0

Метеозависимым стоит пересмотреть свой график в дни магнитной бури, перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок, отказаться от кофе, жареного и мучного, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря прогнозируется с 22 по 26 ноября.

«С учетом того, что магнитная буря ожидается продолжительная, людям, чувствительным к изменениям климатических условий, стоит пересмотреть свой график на эти дни, перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок», - рассказал Тяжельников РИА Новости.

По его словам, смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, ограничить употребление жареного и мучного.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», - сообщил врач.

Собеседник агентства отметил, что людям, склонным к повышению давления, следует снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. Людям с низким давлением уместно принимать природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака.

Теги: #здоровье #магнитная буря
Источник: Псковская Лента Новостей
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