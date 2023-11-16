Общество

Псковский облсовпроф заключил соглашения практически со всеми муниципалитетами региона

Псковский облсовпроф заключил соглашения практически со всеми муниципалитетами региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В своем выступлении на семинаре – практикуме «Социальные проекты Общероссийского Профсоюза образования для педагогов и профсоюзного актива. Территория и практикум», который продолжает свою работу на профсоюзной базе отдыха Пушкиногорье до 19 ноября, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отметил, что благодаря конструктивному и плотному взаимодействию с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и региональными властями, на данный момент соглашения профсоюзов о взаимодействии заключены практически со всеми муниципалитетами региона.

Также в своем выступлении Игорь Иванов рассказал о структуре и работе регионального профобъединения, учреждениях и тех льготах и специальных профсоюзных программах отдыха и оздоровления, которыми может воспользоваться каждый член профсоюзов Псковской области.

«Практически все знают о наших санаториях и том, как можно отдохнуть и поправить здоровье по профсоюзным льготным программам. А кто не знает - обращайтесь в ваши отраслевые организации, в отдел реализации путевок в Псковском облсовпрофе - всё расскажем», - отметил Игорь Иванов.