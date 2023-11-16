Общество

Новые деревья высадили у парковой затеи «Солнечные часы» в Тригорском

Новые деревья высадили у парковой затеи «Солнечные часы» в Тригорском. Об этом сообщается в группе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Реконструкция парковой затеи «Солнечные часы» включала в себя уборку погибших, больных, утративших эстетическую ценность экземпляров.

Их определяла комиссия специалистов, состоящая из сотрудников музея-заповедника – специалистов-биологов и главного архитектора проекта. Подрядчики свою часть работы выполнили в срок, а 7 ноября в Тригорское приехали новые насельники парка – 20 экземпляров черешчатого дуба (Quercus robur) в возрасте 10 лет, приобретённых в питомнике Савватеевых.

С 8 по 12 ноября сотрудники службы музейных лесов и парков высадили деревья.