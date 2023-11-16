Трём древним псковским дубам присвоили звание «Дерево - памятник живой природы»

Трём дубам, произрастающим в Псковской области, присвоили звание «Дерево - памятник живой природы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил поэт, краевед, фотограф, активный участник Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» Владимир Павлов (Великие Луки).
Дуб в деревне Полибино Великолукского района
Дуб в деревне Полибино Великолукского района
Он напомнил, что звание «Дерево - памятник живой природы» закрепляет статус дерева как национального природного достояния России.
Дуб у деревни Волженец Псковского района
На сегодняшний день в Национальном реестре старовозрастных деревьев России Псковскую область представляют 11 деревьев - 10 дубов и одна лиственница. Семи из них присвоен статус «Дерево - памятник живой природы». Из них три дуба растут в Великолукском районе. Самый старейший на сегодня дуб Псковской области произрастает на территории Псково-Печерского монастыря (по данным обследования ему более 600 лет).
Владимир Павлов предложил разработать «Зелёную карту Псковской области» для включения в нее исторических, необычных и легендарных деревьев региона.