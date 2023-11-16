Общество

Трём древним псковским дубам присвоили звание «Дерево - памятник живой природы»

Трём дубам, произрастающим в Псковской области, присвоили звание «Дерево - памятник живой природы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил поэт, краевед, фотограф, активный участник Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» Владимир Павлов (Великие Луки).

Дуб в деревне Полибино Великолукского района

«Год назад, осенью 2022-го, по нашей заявке два старинных (Михельсоновских) дуба из усадебного парка в Полибино Великолукского района (музей Софьи Ковалевской) были внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. И вот очередной успех - 16 ноября 2023 решением сертификационной комиссии в Москве присвоен статус "Дерево - памятник живой природы" сразу трём старовозрастным дубам из Псковской области: двум дубам из Полибино и дубу, растущему у деревни Волженец Псковского района - на берегу реки Великой, у родника "Ольгин ключ", который также занесён в реестр. Заявители этого дуба: Бойко Светлана Валентиновна, Иванова Людмила Николаевна», - рассказал Владимир Павлов.

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Дуб в деревне Полибино Великолукского района

Он напомнил, что звание «Дерево - памятник живой природы» закрепляет статус дерева как национального природного достояния России.

Дуб у деревни Волженец Псковского района

На сегодняшний день в Национальном реестре старовозрастных деревьев России Псковскую область представляют 11 деревьев - 10 дубов и одна лиственница. Семи из них присвоен статус «Дерево - памятник живой природы». Из них три дуба растут в Великолукском районе. Самый старейший на сегодня дуб Псковской области произрастает на территории Псково-Печерского монастыря (по данным обследования ему более 600 лет).

Владимир Павлов предложил разработать «Зелёную карту Псковской области» для включения в нее исторических, необычных и легендарных деревьев региона.