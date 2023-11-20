Общество

Аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов

В ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, обнаружил РБК, изучив данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» (видит ассортимент более 10 тыс. точек по всей стране), а также сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак» (государственная система маркировки, обязательная для всех участников фармацевтического рынка — от производителей лекарств до продающих их аптек).

Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве — лишь в двух. Это следует из данных приложения «Честный знак». Примерно в 150 аптеках был его аналог «Клобазам» от Московского эндокринного завода. Сервис «Мегаптека» показывал полное отсутствие этих препаратов в ряде регионов, включая Москву, где к агрегатору подключено 2,4 тыс. точек.

Транквилизатор «Золомакс» латвийской Grindex, по данным «Честного знака», был в десяти аптеках всей Новосибирской области, в девяти в Свердловской и полностью отсутствовал в Воронежской и Тамбовской областях. Немногим лучше обстояла ситуация с его российским аналогом «Алпразолам» от АО «Органика»: на всю Тамбовскую область он был лишь в трех аптеках. В России зарегистрировано около 20 сильнодействующих наркотических препаратов: исходя из данных «Честного знака» и «Мегаптеки», вопросы с доступностью в зависимости от региона возникают как минимум с восемью из них.

Все эти лекарства, согласно данным Росздравнадзора, выпускались в оборот в этом году (кроме транквилизатора «Элениум», который последний раз был выпущен в сентябре 2022 года).