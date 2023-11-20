Общество

Праздник в честь Дня матери организуют в Псковском музее-заповеднике 26 ноября

Праздник «В музей вместе с мамой» для всей семьи в честь Дня матери в России пройдет в Псковском музее-заповеднике 26 ноября в 11:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

«В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этот особый праздник принимают поздравления наши мамы. Кем является мама для каждого из нас? Прежде всего другом и помощником, открывающим для нас двери в огромный интересный мир. Детство каждого из нас складывается из маленьких, порой незаметных, крупинок маминой доброты и заботы», – поделились в музее.

В программе представлены: детский спектакль «Озорной петрушка», творческая мастерская «Мамин котик», где каждый участник сможет сделать своими руками подарок для мамы, тематическая мини-экскурсия «Мамина чашка».

Место проведения мероприятия: улица Олега Кошевого, 2 (Двор Постникова). Справки и предварительная запись по телефону +7 8112 29-22-60, +7 911 358-08-16.