Общество

Почти 200 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан за неделю с 13 по 19 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе проверки росгвардейцы выявили девять административных правонарушений, изъяли 20 единиц оружия и 170 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.