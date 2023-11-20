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Общество

Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России

20.11.2023 12:43|ПсковКомментариев: 0

Заболеваемость туберкулезом в России за последние пять лет снизилась более чем на 42%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня мы видим снижение заболеваемости туберкулезом, снижение смертности, но тем не менее нельзя сегодня говорить об элиминации. Это еще рано. Да, Всемирная организация здравоохранения, учитывая наши с вами заслуги, исключила страну из числа имеющих высокое бремя туберкулеза. Мы видим, что снижение заболеваемости за последнее пятилетие – более чем на 42%, и снижение первичной диагностики – более чем на 34%», - сказал Мурашко на 12-м конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров, посвященном столетию со дня основания Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.

«Тем не менее, ни в коем случае мы не должны успокоиться и не должны снизить своего внимания. Элиминация для нас является серьезным вызовом», - добавил министр.

Мурашко отметил, что в настоящее время борьба с туберкулезом остается одним из важных элементов работы всей системы здравоохранения, пишет РИА Новости.

«Несмотря на то, что мы получили очень хорошие результаты по снижению заболеваемости, смертности... тем не менее туберкулез остается сегодня болезнью, которая требуем постоянного внимания. Ни в коем случае не ослабевает диагностический поиск и поиск новых методов лечения», - сказал он журналистам.

Министр также сообщил, что в России в настоящее время разрабатывается ряд терапевтических вакцин против туберкулеза.

Теги: #туберкулез #заболевания
Источник: Псковская Лента Новостей
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