Общество

О правах детей рассказали псковские курсанты учащимся школы №17

Накануне Дня правовой помощи детям, который в России отмечается 20 ноября, юридическая клиника Псковского филиала университета ФСИН России провела информационно-просветительское мероприятие с обучающимися 8–10 классов средней

общеобразовательной школы № 17 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Курсанты, входящие в состав юридической клиники образовательной организации, под руководством начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин Натальи Абрамовой в игровой форме рассказали старшеклассникам об основных правах и обязанностях несовершеннолетних, видах юридической ответственности.

«Ежегодно юридическая клиника принимает активное участие во Всероссийском Дне правовой помощи детям, консультируя учащихся средних общеобразовательных школ и социальных учреждений Пскова. Курсантам это дает опыт общения с людьми, юридическую практику, расширяет кругозор и знание нормативных правовых актов», - отметила Наталья Абрамова.