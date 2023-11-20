Общество

В Пскове члены «Единой России» присоединились к акции «Серебряная ёлка»

Члены партии «Единая Россия» присоединились к акции «Серебряная ёлка», она проходит с 15 ноября по 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В преддверии праздников новогоднего чуда ждут не только дети, но и взрослые. Подарить пожилым людям немного волшебства и доброты решили активисты федерального проекта «Единой России» «Старшее поколение». По всей стране 15 ноября стартовала масштабная акция «Серебряная ёлка».

В Пскове открыли акцию секретарь Псковского городского отделения Валерий Филимонов, депутат Псковской городской Думы Иван Мешков, региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталья Мельникова, а также активист партии Кристина Калашникова.

На базе общественной приёмной партии будут вести сбор необходимого для одиноких пенсионеров и постояльцев социальных учреждений Псковской области. Добрая социальная акция продлится до 15 декабря. Собранные вещи передадут одиноким пенсионерам и в соцучреждения региона.

Псковичам предлагают принять участие в новогодней акции. В числе востребованных подарков – тёплые пледы, постельное бельё, полотенца, средства гигиены, тёплое бельё, тапочки, спортивные костюмы, домашние халаты, ночные сорочки, радиоприёмники и прочее.

«Я считаю, что для каждого из граждан, а тем более старшего поколения, будут очень приятны наши подарки. Сегодня эти люди ждут нас, они говорят о том, что они благодарны всем, кто оказывает им внимание. Им очень важно наше тепло», – отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталья Мельникова.

«Так мы проявляем свою заботу. Просто поддержать старшее поколение, которое может быть чем-то обделено, доставить им радость к новому году», – отметил Валерий Филимонов, секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России».

Отметим, забота о людях «золотого» возраста, создание условий для активного долголетия в регионах – одно из направлений, которое закреплено в Народной программе партии. Принять участие в акции «Серебряная ёлка» может каждый житель региона. Принести подарок бабушке или дедушке можно в местные отделения «Единой России», адреса которых можно узнать на сайте.