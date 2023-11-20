Общество

Более 2 тонн макулатуры принял молодёжный центр Пскова

Псковский городской молодёжный центр стал одной из точек в Пскове по приёму макулатуры для вторичной переработки в рамках Всероссийской акции «БумБатл». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Более 2 тонн бесхозной бумаги и картона было принято на точку молодёжного центра Пскова. Проявить свою заботу о природе смогли более 10 организаций, из них Горводоканал, Центр помощи детям, многопрофильный правовой лицей №8, агротехнический колледж, Псковская таможня, управление Росреестра по Псковской области, детский сад №56 «Ягодка», Псковпассажиравтотранс, а также более 30 жителей города Пскова.

Всего по Псковской области было собрано 20 тонн макулатуры. Акция проходила в поддержку национального проекта «Экология», реализующегося по решению президента РФ и под эгидой всероссийского экологического движения «Экосистема».