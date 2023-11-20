Общество

Профессиональных успехов и личных достижений пожелал налоговикам региона Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Одна из главных задач государства при обеспечении благополучия своих граждан – строительство школ, детских садов, больниц и дорог, выплата пенсий и пособий, защита общественного правопорядка и национального суверенитета. Для выполнения этих функций государству необходимы финансы, основным источником которых являются налоги и сборы», - отметил он.

Пополнение бюджетов всех уровней и последующее распределение средств напрямую зависит от эффективности работы налоговой системы, начиная с выбора оптимальных принципов налогообложения и заканчивая усилиями каждого отдельно взятого сотрудника налоговой службы, продолжил Александр Котов.

«В региональном управлении ФНС России трудятся настоящие профессиональны своего дела, обладающие необходимой компетенцией, ответственностью, терпением и упорством. Опираясь на опыт ветеранов и смело внедряя инновации, псковские налоговики способствуют социально-экономическому развитию Псковской области, укрепляют финансовую безопасность и экономическую устойчивость России», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Александр Котов пожелал сотрудникам и ветеранам управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области профессиональных успехов и личных достижений, здоровья и благополучия.