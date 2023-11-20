Профессиональных успехов и личных достижений пожелал налоговикам региона Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Пополнение бюджетов всех уровней и последующее распределение средств напрямую зависит от эффективности работы налоговой системы, начиная с выбора оптимальных принципов налогообложения и заканчивая усилиями каждого отдельно взятого сотрудника налоговой службы, продолжил Александр Котов.
Александр Котов пожелал сотрудникам и ветеранам управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области профессиональных успехов и личных достижений, здоровья и благополучия.