Общество

Москвич предстанет перед судом в Псковской области за контрабанду культурных ценностей

Житель Москвы предстанет перед судом в Псковской области за контрабанду культурных ценностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По версии следствия, в ноябре 2022 года житель Москвы, следуя из Пскова в Латвию, намеревался перевести кинжал и ножны 1936 года стоимостью 240 тысяч рублей. При этом вывозимые культурные ценности он не задекларировал и решение компетентного органа о возможности их вывоза не получил.

Кинжал и ножны изъяли сотрудники таможни.

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере).

Уголовное дело направили в Себежский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.