Общество

Чёрного лесоруба привлекли к уголовной ответственности в Великолукском районе

Уроженца Невельского района привлекли к ответственности в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что мужчина в августе-сентябре 2019 года в лесном массиве на территории государственного казённого учреждения Псковской области «Великолукское лесничество», действуя умышленно, из корыстных побуждений, без заключения договора аренды лесного участка либо договора купли-продажи насаждений, силами наёмных рабочих спилил более 200 кубических метров древесины (43 сосны, 125 елей).

Приговором Великолукского районного суда и апелляционным определением Псковского областного суда фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, с осуждённого в доход федерального бюджета Российской Федерации взыскали ущерб, причиненный лесному фонду, в размере более 3,9 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.