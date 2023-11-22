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Общество

Михаил Ведерников провел личный прием граждан в Пскове

22.11.2023 14:43|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации, на котором рассмотрены шесть обращений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Жительница деревни Стехны Пыталовского района попросила губернатора оказать содействие в проведении капитального ремонта кровли многоквартирного дома, где проживает. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, которая будет готова к концу года. Строительные работы начнутся в следующем году сразу после завершения конкурсных процедур. 

Многодетная мама из Плюсского района от себя лично и лица других родителей попросила отремонтировать плюсскую среднюю школу. «Там наши дети учатся, занимаются спортом, посещают разные кружки и секции. Это очень хорошая школа, где работают опытные педагоги, которые очень любят наших детей», — заметила женщина. Губернатор сообщил, что по поручению президента реализуется федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» по капитальному ремонту школ. Только в прошлом году на обновление учреждений образования было направлено 1,5 млрд рублей. Плюсская школа тоже прошла отбор, и ее капитально отремонтируют в следующем году. На эти цели выделят 125 млн рублей. 

Еще одно обращение касалось строительства в деревне Писковичи врачебной амбулатории. Заявительница на приеме граждан рассказала, что население деревни и волости стремительно растет за счет многоквартирного жилищного строительства, а существующий ФАП очень маленький и тесный. Михаил Ведерников ответил, что создание современной модульной амбулатории запланировано в следующем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Там будет не три, как сейчас, а 19 функциональных помещений. Найдется место для педиатров, терапевтов, профильных специалистов, диспансеризации и профилактических осмотров. 

По теме благоустройства мемориалов обратились два заявителя. Глава региона разъяснил, что воинское захоронение в деревне Шванибахово Псковского района будет отремонтировано и благоустроено в следующем году. Кроме того, приведут в порядок подъездную дорогу. 

Псковичка попросила обратить внимание на мемориал воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач, который расположен в Пскове в сквере у Дома офицеров. «Место действительно знаковое. И в следующем году мемориал планируется привести в порядок», — ответил заявительнице губернатор. Глава города Пскова Борис Елкин подтвердил, что необходимые для ремонта средства будут заложены в бюджете города.  Губернатор поручил Борису Елкину совместно с главным архитектором региона Евгением Шапкиным проработать концепцию внешнего облика сквера, согласовать проект с местными жителями. Работы по благоустройству сквера также планируется начать в следующем году.  

На приеме граждан озвучено решение вопроса жительницы Бежаниц, которая обратилась с просьбой установить детскую площадку в центральном парке. В этом году там появилось мини-футбольное поле с искусственным газоном. Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал, что в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустройство парковой территории будет продолжено и будет создана комфортная детская игровая зона. Он также попросил губернатора оказать дополнительную финансовую поддержку, чтобы детская площадка в центре поселка стала более масштабной. Михаил Ведерников пообещал оказать помощь муниципалитету для создания многофункционального детского городка, где смогут одновременно играть много ребят. Глава региона поручил возвести объект до начала следующего лета, чтобы жители и гости поселка смогли в теплое время года пользоваться новой игровой зоной.

Теги: #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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