Общество

Александр Козловский: Настало время распрощаться с «наливайками»

Сейчас настало попрощаться с «наливайками». Об этом секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Проблема "наливаек", к сожалению, касается и Псковской области, с ней мы сталкиваемся давно, и во многих регионах она стоит особенно остро. Выходило достаточно много проектов, касающихся этих "наливаек". Сейчас, наверное, настало время совсем с ними распрощаться. Конечно, это не касается ресторанов, потому что они прививают культуру пития, а эта культура должна присутствовать», – рассказал Александр Козловский.

Депутат уточнил, что речь идет о «наливайках» на цокольных и первых этажах жилых домов, а также о тех, которые концентрируют вокруг себя «неблагополучный контингент» и работают практически круглосуточно. Несмотря на это, Александр Козловский не считает необходимым лично выходить на такие точки для повышения информационного внимания. «С моим подходом вы знакомы, специально идти, чтобы сфотографироваться, я не собираюсь», – добавил он.

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