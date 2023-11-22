Александр Козловский: Каждый должен быть на своем месте

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) о своем отношении к должности губернатора Псковской области.
Он добавил, что поддерживает тенденцию становления действующих губернаторов областей секретарями отделений «Единой России», так как это повысит полезность партии для регионов.
«Эта тенденция абсолютно правильная», – отметил депутат.
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