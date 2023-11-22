Общество

Александр Козловский: Каждый должен быть на своем месте

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) о своем отношении к должности губернатора Псковской области.

«Я об этом не думал, и не думаю, голова забита другим. Каждый должен быть на своем месте. Меня волнуют вопросы, как решить проблемы, которые еще не решены. И если назначат нового губернатора, меня будет волновать вопрос, как выстроить отношения для того, чтобы решить их с новым губернатором. Я работаю депутатом, у меня есть инструменты и возможности, чтобы исполнять свои обязанности, меня все устраивает. Я должен концентрироваться на этом, фантазировать я не готов», – рассказал Александр Козловский.

Он добавил, что поддерживает тенденцию становления действующих губернаторов областей секретарями отделений «Единой России», так как это повысит полезность партии для регионов.

«Эта тенденция абсолютно правильная», – отметил депутат.

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