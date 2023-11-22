О псковских летчиках периода Великой Отечественной войны расскажут на очередных Александро-Невских беседах

Очередные Александро-Невские беседы пройдут в воинском храме святого Александра Невского 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Тема встречи - «Летчики истребительной авиации в боях под Псковом весной-летом 1944 года». Лектором выступит старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.
Начало мероприятия в 18:00. Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Приглашаются все желающие.
Справки по телефону: (8112)72-14-41.