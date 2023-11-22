Общество

Идрицкая колония презентовала региону свои производственные возможности

Специалисты комитетов по образованию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона, а также управления автомобильных дорог Псковской области посетили исправительную колонию №3, расположенную в поселке Идрица Себежского района. Главной целью визита стало ознакомление с возможностями промышленной зоны учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Первыми для посещения стали участки металлообработки, сортировке полиэтилена, а также швейный цех. На каждом объекте гости пообщались с трудоустроенными осужденными, оценили качество и разнообразие ассортимента выпускаемой продукции, увидели основные этапы технологического процесса.

Кроме того, представители региональных исполнительных органов побывали и в ведомственном профессиональном училище №39, где осужденные обучаются профессиям сварщика, машиниста-кочегара и швеи, побеседовали с мастерами и обучающимися.

В ведомстве отметили, что между УФСИН и правительством области выстроены крепкие партнерские отношения, совместно решается ряд важных для региона социальных вопросов. В настоящее время учреждения уголовно-исполнительной системы для нужд муниципальных образований производят остановочные комплексы, торговые павильоны, контейнеры и площадки для твердых бытовых отходов, велопарковки, различные ограждения.