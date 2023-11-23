Общество

Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях

Сою и перемолотые кости, а также патогенные бактерии - листерии и сальмонеллы обнаружило Роскачество в продаваемых в России пельменях. Об этом говорится в результатах исследования организации.

Фото: ru.freepik.com / mdjaff

Роскачество исследовало пельмени 20 наиболее популярных торговых марок (ТМ) по 587 показателям качества и безопасности, пишет ТАСС.

«Перемолотые кости: в продукции торговых марок "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar были обнаружены частицы костной ткани. Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только производитель "Горячей штучки" указал это в составе», - рассказали эксперты.

В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции «Вкусвилл» обнаружены листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» - сальмонеллы. В пельменях «Горячая штучка» зафиксировано повышенное количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» - кишечная палочка, а продукции под брендом «Зеленая линия» выявлены оба нарушения. Они могли возникнуть как из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и вследствие нарушения температурного режима при транспортировке, хранении или реализации, объяснили в Роскачестве.

Всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. Несколько производителей оперативно отреагировали на результаты исследования и предоставили в Роскачество информацию о корректирующих мероприятиях. В итоге несоответствия у 23% «проблемных» пельменей исправлены. В продукции торговых марок «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией нет, отмечается в исследовании.

Эксперты также обнаружили в продукции 14 торговых марок ингредиенты, не заявленные на маркировке. Например, соевый белок выявлен в пельменях «Тураково», мясо птицы - в продукции под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. Также некоторые производители не указали в составе крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева. По данным Роскачества, больше всего мясной начинки в пельменях «Вкусвилл», «Мясновъ» и «Рестория», мало начинки в продукции «Тураково» и «Ашан».