Общество

Более 10 тысяч участников теста по истории Великой Отечественной войны ожидают организаторы в Псковской области

Более 10 тысяч участников теста по истории Великой Отечественной войны ожидают организаторы в Псковской области. Об этом сообщил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, куратор проекта «Тест по истории Великой Отечественной войны» Максим Ермолин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В том году приняло участие более шести тысяч человек по региону, даже ближе к семи тысячам. В позапрошлом году - около 10 тысяч человек. В этом году мы поставили цель - больше 10 тысяч», - уточнил он.

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Росоловская добавила, что повышение числа участников планируется за счет новых уникальных площадок.

«Будут новые, уникальные площадки. В том числе на базе "Точки кипения", в Псковском областном Собрании депутатов, в Великих Луках – музеи и университет. За счет этого аудитория будет прирастать», - пояснила она.

Сам тест пройдет 1 декабря. Офлайн-площадки будут работать с 11:00, онлайн-площадки - с 00:00 до 23:00. Более подробную информацию можно узнать на сайте проекта.