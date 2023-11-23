Более 10 тысяч участников теста по истории Великой Отечественной войны ожидают организаторы в Псковской области. Об этом сообщил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, куратор проекта «Тест по истории Великой Отечественной войны» Максим Ермолин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Росоловская добавила, что повышение числа участников планируется за счет новых уникальных площадок.
Сам тест пройдет 1 декабря. Офлайн-площадки будут работать с 11:00, онлайн-площадки - с 00:00 до 23:00. Более подробную информацию можно узнать на сайте проекта.