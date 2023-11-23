Общество

Научную встречу ко Дню психолога провели в Псковском филиале академии ФСИН

Вопросы организации психологической работы в уголовно-исполнительной системе обсудили в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Семинар «Психолого-педагогические технологии работы со спецконтингентом и персоналом» объединил более 50 преподавателей и курсантов образовательных организаций – университета и академии ФСИН России.

Научное мероприятие было приурочено ко Дню психолога, который в этом году в России отмечался впервые.

Семинар представлял собой работу нескольких дискуссионных площадок по темам: «Актуальные проблемы практического применения психологии и педагогики», «Технологии ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации в работе юристов» и «Современные проблемы психолого-педагогической работы персонала со спецконтингентом».

Собравшиеся обсудили заявленные темы, отметили значимость психологической службы в современной системе образования, ее особую востребованность и необходимость использования в работе уголовно-исполнительной системы.