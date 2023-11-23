Общество

Александр Козловский встретился в Пскове с кураторами фонда «Земляки»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский встретился в Пскове с кураторами фонда «Земляки» в северных районах Псковской области, а также псковской командой юрцентра «Земляки». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Наш диалог, как и в Великих Луках, был приурочен к семилетию благотворительной организации. Мы обсудили текущую работу, отдельные случаи оказания помощи жителям региона и идеи по развитию фонда "Земляки"», - рассказал Александр Козловский.

В частности, продолжил депутат, кураторы предложили распространить на районы опыт сотрудничества фонда с командой юрцентра «Земляки» в Пскове и Великих Луках.

«Аналогичная инициатива была озвучена и на встрече в Великих Луках. Со специалистами центра бесплатной юридической помощи поддержали идею, проработаем механизмы ее реализации», - отметил Александр Козловский.

«Благодарю каждого нашего волонтера за труд. Всех нас объединяет, как было справедливо замечено на встрече, неравнодушие к землякам и стремление помочь им. Большое спасибо каждому, кто помогает жителям Псковщины», - добавил парламентарий.

Александр Козловский поблагодарил Ольгу Осипову (Плюсский район); Любовь Трифонову и Галину Синельникову (Новоржевский район); Ольгу Потапову и Ирину Орлову (Палкинский район); Максима Адамчука (Псков); Наталью Бялькину (Порховский район); Оксану Егорову (Пушкиногорский район); Полину Рубченю (Пыталовский район); Диану Дееву (Дновский район); Любовь Авдейчик (Гдовский район); Светлану Шкаликову (Стругокрасненский район); Елену Грибалеву (Усвятский район); Юлию Четвергову (Печорский район); Елену Григорьеву (Дедовичский район); Анну Павлову (Островский район); Святослава Колинко (Псковский район); Ирину Борисенко и Наталью Семенову (Псковский юрцентр «Земляки»).

«Отдельные слова благодарности адресую волонтеру Милене Яковлевой – она уже много лет помогает работе и юрцентра, и фонда "Земляки" в Пскове», - заключил депутат.