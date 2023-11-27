Общество

Тригорскому подарили ложку Евпраксии Вульф

Столовую ложку, некогда принадлежавшую Евпраксии Вревской, урождённой Вульф, одной из тригорских барышень — приятельниц Пушкина, получил в дар Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, подарок музею привёз правнук Евпраксии Вревской, Александр Вревский, навестивший Святогорье вместе с супругой Ольгой и дочерью Натальей.

Наталья Вревская передаёт сотрудникам музея ложку своей прапрабабушки. Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское».

В «Михайловском» отметили, что это уже не первый подарок музею от потомков тригорских обитателей. На камине в гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов, например, уже давно стоят старинные часы, которые прибыли в родовое гнездо Зизи, как называли Евпраксию близкие и друзья, из дома Александра Вревского.

Передача ещё одного мемориального предмета состоялась в «Голубовской комнате» тригорского дома. Церемонии как таковой не было — в окружении вещей, отдельные из которых принадлежали их семье, гости чувствовали себя как дома, и на предложение «сказать речь» Александр Вревский отшутился: «Приятного аппетита!»

Главный хранитель музейных предметов Дарья Плотникова отметила, что теперь в музее хранятся две ложки, некогда принадлежавшие младшей дочери хозяйки имения, Прасковьи Осиповой, от первого её брака с Николаем Вульфом. Нынешний подарок семьи Вревских также займёт место в постоянной экспозиции в Тригорском.

Теперь в коллекции Пушкинского Заповедника — две ложки, принадлежавшие Евпраксии Вревской.

В музее также уточнили, что правнук Е.Н. Вревской, Александр Вревский — профессор, доктор геолого-минералогических наук, автор ряда научных монографий, руководитель Института геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук.