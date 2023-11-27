Общество

Бюджет Пскова в первом чтении предстоит принять депутатам 30 ноября

Очередная 17-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в Городском культурном центре Пскова 30 ноября в 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

В проект повестки дня сессии включены 11 вопросов. Среди них - вопрос о принятии бюджета города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении. Также депутаты рассмотрят вопрос об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2023 года и внесут изменения в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Кроме того, на сессии рассмотрят вопросы об установке мемориальной доски погибшему на Украине дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Юрию Шипулину и Герою Российской Федерации, гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому, также принимавшему участие в специальной военной операции на Украине.

Также депутаты внесут изменения в решение Псковской городской Думы от 29 февраля 2008 года №324 «Об утверждении порядка и условий возмещения расходов, связанных со служебными командировками» и в устав муниципального образования «Город Псков», утвердят прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2024 год и условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2024 года и рассмотрят другие вопросы.