Общество

Выплатой псковичам зарплат после повышения МРОТ обеспокоились профсоюзы

Заседание комитета Псковской областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения состоялось на базе отдыха «Пушкиногорье». Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Одним из основных вопросов к рассмотрению значился - исполнение организациями и предприятиями федерального отраслевого соглашения в части оплаты труда. К сожалению, мы фиксируем факты неисполнения федерального отраслевого соглашения, также есть опасения по целому ряду организации после увеличения МРОТ в 2024 году. Принято решение действовать на опережение! Комитет обратиться к губернатору Псковской области и будет ставить вопрос на рассмотрение областной трёхсторонней комиссии», - рассказал Игорь Иванов.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на сразу 3 тысячи рублей, его проиндексируют на 18,5%. Предполагается, что из-за этого заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.

Также комитет принял решение выдвинуть кандидатуру А. Д. Василевского для избрания председателем Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения на следующий пятилетний срок на VIII съезде профсоюза.