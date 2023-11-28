Общество

Псков занял одну из лидирующих позиций среди направлений для новогоднего отдыха

Псков оказался в десятке направлений, где спрос на новогодний отдых вырос сильнее всего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Сервис выяснил самые популярные направления для новогодних путешествий зимой 2023 года. «На первом месте оказалась Алушта. В сравнении с прошлогодним сезоном, там популярность подскочила на 900%. На втором месте стоит Псков, востребованность которого выросла на 433%. Третье место поделили сразу три города: Владикавказ, Горячий Ключ и Великий Устюг. В этих городах спрос увеличился на 400%», – рассказали в пресс-службе.

Десять популярных направлений для путешествий на Новый год по версии «Твил.ру»:

1. Алушта, Крым.

2. Псков, Псковская область.

3. Великий Устюг, Вологодская область.

4. Владикавказ, Северная Осетия.

5. Горячий Ключ, Краснодарский край.

6. Волгоград, Волгоградская область.

7. Ярославль, Ярославская область.

8. Смоленск, Смоленская область.

9. Дербент, Дагестан.

10. Геленджик, Краснодарский край.